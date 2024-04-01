Канада копирует США в вопросе новых СПГ-проектов

Канада не заинтересована в выделении субсидий и помощи новым СПГ-проектам. Вообще никаким, даже тем, что связаны с электрификацией уже имеющихся или строящихся мощностей. Об этом заявил министр энергетики Канады Джонатан Уилкинсон.

Министр уточнил, что правительство выступает против госсубсидирования проектов, связанных с ископаемым топливом, в целом, добавив, что для этого есть частные инвестиции. А на госсубсидии надеяться отрасли практически нельзя.

И была бы ситуация плохой – можно было бы понять. Но ведь спрос на канадский СПГ есть: как минимум Греция, Германия и Япония уже выразили заинтересованность в поставках сжиженного метана из Канады, особенно после того, как США заявили, что приостанавливают выдачу лицензий на новые СПГ-проекты. А все равно с субсидиями катастрофа.

И никому нет до этого дела. Даже министру, отвечающему за природные ресурсы страны. Уилкинсон заявил, что Канаде нужно достичь целей по сокращению выбросов, а чтобы ближайшая — к 2030 году — целевая планка была взята, весь СПГ следует производить с помощью возобновляемой энергетики, то есть чтобы при его производстве выбросы были нулевые.

Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо говорил также об экономических трудностях для новых проектов экспорта СПГ в Европу с атлантического побережья Канады и необходимости декарбонизации глобальных поставок энергии для борьбы с изменением климата. Но о субсидиях речи не велось. Совершенно.

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