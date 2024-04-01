Монголия и Канада обсудили увеличение товарооборота

Проведение онлайн-встречи между руководством Национальной торгово-промышленной палаты Монголии и Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Канаде, Э. Сарантогосом, было посвящено обсуждению возможностей увеличения товарооборота между двумя странами.

Обсуждение на встрече было сосредоточено на вопросах развития экспорта и внимания к развитию промышленности с ориентацией на экспорт. Участники высказали обеспокоенность низким показателем доли экспорта в общем товарообороте между Монголией и Канадой, составившей в 2023 году 35,1 миллиона долларов США, по сравнению с долей импорта в размере 1,5 миллиона долларов США.

В рамках встречи Посол Э. Сарантогос представила подробную информацию о торгово-экономической ситуации в Канаде, а также возможности сотрудничества между Монголией и Канадой в указанных областях. Президент Национальной торгово-промышленной палаты, Д. Энхтувшин, рассказал о поддержке бизнес-сектора палаты и о проекте закона, касающегося ее деятельности.

Монгольское Посольство в Канаде и Национальная торгово-промышленная палата Монголии договорились регулярно обмениваться информацией, определить приоритетные секторы для экономического сотрудничества, проводить совместные мероприятия в этих секторах и поддерживать взаимные делегации деловых кругов.

В онлайн-встрече приняли участие Президент Национальной торгово-промышленной палаты Монголии, Д. Энхтувшин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Канаде, Э. Сарантогос, Посланник Посольства Монголии В. Оюу, Советник по вопросам торговли М. Батхуяг и представитель Национальной торгово-промышленной палаты Монголии в Канаде, С. Энх-Амгалан.

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