Бедность и бездомность увеличивают риски раннего развития деменции

Бедность и лишение пристанища существенно повышают риск преждевременного появления деменции, передает медицинский журнал The Lancet, ссылаясь на исследование, проведенное в Канаде.

Авторы исследования проанализировали медицинские данные трех групп пациентов в провинции Онтарио.

В исследование были включены 12 863 бездомных, 475 544 человека с низким уровнем доходов и 2 273 068 человек из общей популяции.

Согласно научному выводу, распространенность нейродегенеративных заболеваний, в частности — деменции, составила 68,7 на 1000 канадцев среди бездомных (6,87%), 62,6 на 1000 населения в группе с низкими доходами (6,26%) и 51,0 на 1000 населения в общей группе населения (5,10%). При этом подчеркивается, что исследование носило наблюдательный характер.

Врач паллиативной помощи объясняла на страницах издания, что у пожилых людей с деменцией возникают проблемы с памятью и вниманием, которые не характерны для них, а также демонстрируются обидчивостью и капризностью.

Быстрая утомляемость и нарушение сна также относятся к симптомам этого заболевания.

По словам эксперта, деменция у пожилых людей развивается из-за старения кровообращения в мозге, а также может быть обусловлена болезнью Альцгеймера, наличием опухоли мозга или постоянным употреблением алкоголя.

Кроме того, взаимосвязь между уровнем дохода человека и распадом белого вещества внутри головного мозга обнаружили исследователи из Университета Лозанны и Университета Женевы в Швейцарии, выяснив, что жизнь в бедности (низкий доход) ускоряет процесс снижения уровня белого вещества с возрастом.

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