Бедность и бездомность увеличивают риски раннего развития деменции

Авторы исследования проанализировали медицинские данные трех групп пациентов в провинции Онтарио.
В исследование были включены 12 863 бездомных, 475 544 человека с низким уровнем доходов и 2 273 068 человек из общей популяции.
Согласно научному выводу, распространенность нейродегенеративных заболеваний, в частности — деменции, составила 68,7 на 1000 канадцев среди бездомных (6,87%), 62,6 на 1000 населения в группе с низкими доходами (6,26%) и 51,0 на 1000 населения в общей группе населения (5,10%). При этом подчеркивается, что исследование носило наблюдательный характер.
Врач паллиативной помощи объясняла на страницах издания, что у пожилых людей с деменцией возникают проблемы с памятью и вниманием, которые не характерны для них, а также демонстрируются обидчивостью и капризностью.
Быстрая утомляемость и нарушение сна также относятся к симптомам этого заболевания.
По словам эксперта, деменция у пожилых людей развивается из-за старения кровообращения в мозге, а также может быть обусловлена болезнью Альцгеймера, наличием опухоли мозга или постоянным употреблением алкоголя.
Кроме того, взаимосвязь между уровнем дохода человека и распадом белого вещества внутри головного мозга обнаружили исследователи из Университета Лозанны и Университета Женевы в Швейцарии, выяснив, что жизнь в бедности (низкий доход) ускоряет процесс снижения уровня белого вещества с возрастом.
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