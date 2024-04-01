Преступники повадились использовать дешевый гаджет Apple для кражи автомобилей в Монреале

Информация об этом поступила от полиции Канады и была опубликована порталом MacRumors.

За последние несколько дней два автолюбителя обратились в полицию с жалобами на обнаружение подброшенных AirTag в их машинах после поездки в Монреаль.

Один из пострадавших, Итан Янг, рассказал, что посещал своих родственников в этом городе.

Но его iPhone предупредил его о наличии незнакомого AirTag, который оказался установленным на передней решетке его автомобиля.

Пользуясь смартфоном, он активировал динамик AirTag и обнаружил устройство.

Преступники используют AirTag для отслеживания автомобилей, их кражи и последующей переправки за границу.

Также возможно, что эти устройства используются для маркировки автомобилей, которые наркоторговцы используют для доставки наркотиков за пределы Монреаля.

Кибераналитик разведывательного центра Вермонта, Райан Макливерти, отмечает, что, хотя о подобных инцидентах было известно уже давно, в марте 2024 года наблюдается новый всплеск таких правонарушений.

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