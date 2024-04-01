Врач поделилась информацией о том, насколько полезна вода в сочетании с фруктами

Диетолог Тейлор Грассо из Медицинского центра Университета Колорадо (США) рассказала изданию Healthnews, что если добавить фрукты и ягоды в обычную воду, то это не только придаст ей приятный вкус, но и стимулирует человека регулярно пить необходимое количество жидкости.

Таким образом, вода с фруктами оказывает косвенную пользу организму.

Врач отметила, что многие люди неохотно пьют обычную воду, несмотря на ее полезные свойства. Это может вызвать дефицит жидкости в организме. Диетолог утверждает, что добавление фруктов или ягод делает воду более приятной для употребления, благодаря улучшению ее вкусовых качеств.

Среди самых популярных добавок в воду можно отметить клубнику, чернику, огурец, апельсины, лимоны и лаймы. Эти продукты обладают ярким вкусом и содержат разнообразные витамины. Однако, самое главное преимущество для здоровья заключается не в фруктах и ягодах, добавленных в воду, а в самом факте потребления большего количества жидкости.

Также диетолог рекомендует обратить внимание на используемые ингредиенты при приготовлении такого напитка. Она предостерегает от приобретения порошковых пищевых добавок на основе фруктов, которые имеют сомнительную пользу и содержат большое количество сахара.

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