Ожидается нашествие триллионов цикад на США

Согласно сообщению, опубликованному 29 марта на сайте LiveScience, этой весной на восточном побережье США ожидается появление двойного роя цикад.

В США рои цикад случаются каждые 17 и 13 лет, в зависимости от их подвидов, а одновременные рои – каждые 221 год, то есть в 2024 году. Периодические рои цикад встречаются только на востоке Северной Америки.

Какие-то виды появляются каждый год, но в гораздо меньшем количестве.

Из более чем 3 000 видов цикад только семь видов звонят регулярно. Три из этих видов имеют 17-летний цикл, а четыре – 13-летний. Последний раз эти два вида появлялись вместе в 1803 году.

В 2024 году цикады начинают появляться в конце апреля и остаются на земле в течение нескольких недель. За это время триллионы цикад появятся в 17 штатах США.

По мнению ученых, совместное появление этих двух цикадовых стай не будет сильно отличаться от циклического вылета других цикад, несмотря на большое количество насекомых, которые вылетят.

Это связано с тем, что в большинстве случаев разные виды цикад будут появляться в разных местах. В Спрингфилде (штат Иллинойс) две группы цикад одновременно появляются только в небольшой роще деревьев.

Цикады не опасны для человека, но когда их тысячи, шум по ночам сравним с шумом газонокосилки.

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