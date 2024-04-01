Железнодорожный вокзал Люсьен-Л’Алье в Монреале закроется на шесть месяцев для реконструкции

Ремонт на станциях пригородной электрички

Железнодорожный вокзал Люсьен-Л’Алье в Монреале закрывается 1 апреля как минимум на шесть месяцев, а после этого еще шесть месяцев потребуются для проведения более масштабных работ.

Все четыре платформы будут разобраны и перестроены, появятся крыши для укрытия пассажиров, дополнительные аварийные выходы и обновленные указатели.

Нужно отметить, что это – самая загруженная железнодорожная станция в сети Exo, которая обслуживает линии Водрей/Гудзон, Сен-Жером и Кандиак.

Пока она закрыта, пассажиры поездов Водрей/Гудзон и Кандиак будут доезжать до станции Вандом, в то время как пассажиры из Сен-Жерома должны будут сойти на станции Парк. И уже оттуда добираться другим транспортом.

В Exo заявили, что станция Водрей/Гудзон будет готова примерно через шесть месяцев, но станция останется закрытой для поездов Сен-Жером и Кандиак в течение 12 месяцев.

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