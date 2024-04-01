В Квебеке вступает в силу ежегодное повышение тарифов на электроэнергию

В понедельник в Квебеке вступает в силу ежегодное повышение тарифов на электроэнергию для населения, ограниченное тремя процентами.

По данным Hydro-Quebec, ежегодная индексация означает, что ежемесячный счет за электроэнергию для населения увеличится на 2,35 доллара за жилье с пятью с половиной комнатами, на 4,39 доллара за дом площадью 111 квадратных метров, на 5,82 доллара за дом площадью 158 квадратных метров и на 7,17 доллара за квартиру площадью дом площадью 207 квадратных метров.

В феврале 2023 года Национальная ассамблея приняла законопроект № 2, который ограничил уровень индексации цен на услуги внутреннего распределения Hydro-Quebec на уровне трех процентов.

Тарифы для предприятий выросли на 5,1%. Это увеличение соответствует изменению индекса потребительских цен в Квебеке в период с 30 сентября 2022 года по 30 сентября 2023 года.

Эта корректировка применяется ко всем коммерческим компаниям и бизнесам, за исключением крупных промышленных предприятий, которая увеличивается на 3,3 процента.

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