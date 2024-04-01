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Экономика Недвижимость Покупать дом или подождать?
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Жилой дом.

Покупать дом или подождать?

Olga Ouspenski Апр 1, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Покупать дом или подождать? отключены 26 Просмотров

Покупатели жилья, которые уже получили предварительное одобрение на ипотеку, должны выходить на рынок жилья сейчас, а не ждать снижения процентных ставок, считает один из отраслевых экспертов.

 

По словам ипотечного брокера и эксперта по низким ставкам Лии Златкин, весенний рынок жилья, как ожидается, будет “очень жарким” из-за сохраняющегося спроса на недвижимость.

Многие покупатели ожидают выхода на рынок, как только Банк Канады снизит процентные ставки, что, по мнению большинства экономистов, произойдет в июне.

“Есть много людей, которые готовы покупать прямо сейчас”, – сказала Златкин в недавнем интервью в Financial Post. “Тем людям, которые получили предварительное одобрение, я настоятельно рекомендую выходить на рынок сейчас, а не ждать”.

В нынешней ситуации  высокие процентные ставки  затрудняют получение ипотечного кредита.

Златкин предлагает покупателям жилья рассмотреть возможность компромиссов, таких как переезд в недвижимость меньшего размера или переезд за город, чтобы выйти на рынок.

“Возможно, вам придется пойти на жертвы… чтобы попасть на рынок сейчас, пока он не стал более дорогим и трудным”, – сказала она. “Для многих людей стартовый дом — это не всегда таунхаус, это не всегда отдельный дом, это может быть и кондоминиум”, – сказала она.

После визитов  в пасхальные выходные, я видела очереди покупателей у каждого дома, выбранного для визита моими клиентами. Если у вас есть возможность купить дом или квартиру в этом году, лучше не откладывать на следующий год, когда цены будут выше.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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