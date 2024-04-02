Группа франчайзеров Tim Hortons из Квебека подала в суд на владельца бренда

Несколько франчайзингов Tim Hortons из Квебека подали на владельца бренда в суд, обвиняя его в том, что они называют необоснованными ограничениями в лицензионных соглашениях компании, которые привели к получению прибыли лишь владельцами бренда.

В иске, поданном в четверг в Верховный суд Квебека, 16 компаний, имеющих франчайзинговые лицензии Тима Хортона, утверждают, что контракты TDL Group Corp. “ставят ее в положение абсолютного доминирования” над их 44 ресторанами, вместе взятыми.

“Посредством этих лицензионных соглашений, TDL контролирует все основные рычаги, задействованные в управлении ресторанаим, “от сделок с поставщиками до оборудования”, – утверждают истцы в своем заявлении.

В иске утверждается, что TDL также устанавливает цены как на все меню, так и на ингредиенты, необходимые ресторанам для их приготовления.

Тем не менее, франчайзеры утверждают, что политика TDL по установлению цен не адаптирована к рынку. А кроме того, данные правила не оставляют “пространства для маневра” и налагают издержки, которые владельцы мелких кафешек не в состоянии компенсировать при продажах. По их словам, это нанесло ущерб их прибыли, снизило стоимость их ресторанов и затруднило им покрытие расходов на ремонт и другие инвестиции, на которые рассчитывает TDL.

До 2019 года прибыльность франчайзеров в основном соответствовала прогнозу, который им предоставила TDL, говорится в иске. Но после этого прибыль начала падать. А в период с 2021 по 2023 год 16 компаний-франчайзингов заявили, что потеряли в общей сложности 18,9 миллиона долларов.

Между тем, призывы к реформированию, например, к гибкому установлению цен на некоторые продукты в пределах согласованного диапазона, не увенчались успехом, говорится в исковом заявлении.

В иске утверждается, что TDL нарушила свои договорные обязательства по оказанию помощи франчайзингам и налаживанию партнерских отношений с ними.

“В результате нарушений со стороны TDL истцы не могут получать ожидаемую прибыль, на которую они вправе рассчитывать”, – говорится в судебных документах. “TDL не смогла помочь истцам и действовать разумно и добросовестно, работая совместно для достижения их общих целей”.

Франчайзи добиваются от TDL компенсации убытков за 2021-2023 годы.

Тим Хортонс отклонил требования в иске, которые не были доказаны в суде.

“Tim Hortons управляют одним из самых прибыльных и любимых ресторанов в Канаде и Квебеке”, – говорится в заявлении компании, отправленном по электронной почте. “Только за последние три года мы стали свидетелями того, как 24 франчайзинга приобрели 77 ресторанов в Квебеке, потому что хорошо известно, что реально получать существенную прибыль, если они управляют ресторанами хорошо и в соответствии со стандартами нашего бренда”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.