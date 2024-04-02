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Новости Полиция Вермонта предупреждает водителей, возвращающихся из Монреаля, о наличие скрытых GPS-устройств

Полиция Вермонта предупреждает водителей, возвращающихся из Монреаля, о наличие скрытых GPS-устройств

Виктория Христова Апр 2, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Полиция Вермонта предупреждает водителей, возвращающихся из Монреаля, о наличие скрытых GPS-устройств отключены 27 Просмотров

Полиция Берлингтона сообщает, что его жители обнаруживают скрытые радиомаяки и другие устройства GPS-слежения в автомобилях, возвращающихся из Монреаля.

 

 

На прошлой неделе полицейское управление Берлингтона сообщило, что за последний месяц оно получило два отдельных сообщения от жителей, которые обнаружили устройства в своих автомобилях.

Полиция утверждает, что эти устройства якобы были установлены преступниками, и просит всех, кто заметит подозрительное устройство в своем автомобиле, позвонить в полицию.

Предупреждение поступило в связи с тем, что полиция по всей Канаде борется с растущим уровнем угонов автомобилей, а преступники используют все более быстрые и изощренные методы для отслеживания и угона желанных транспортных средств.

Полиция Торонто и другие организации предупредили, что потенциальные угонщики автомобилей используют такие устройства, как Apple AirTags, для маркировки и отслеживания транспортных средств, которые будут угнаны позже.

Полиция заявила, что они также обеспокоены тем, как быстро преступники могут угонять автомобили, используя различные методы для обхода противоугонных технологий, в том числе путем взлома бортовой диагностики.

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