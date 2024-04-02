В Монреале началась массовая уборка в связи с вступлением в силу правил уличной парковки

В Монреале официально началась весенняя уборка улиц. В понедельник началась массовая весенняя уборка, на улицы вышли бригады.

“В течение следующих четырех-шести недель нам понадобится 1000 рабочих, чтобы навести порядок в Монреале”, – сказал представитель муниципалитета Филипп Сабуран.

Сабуран предупредил, что люди должны освободить место для уборщиков улиц и тротуаров, которые вычищают город после зимы.

Снегоуборочные машины обычно убирают грязь и абразивные материалы с городских улиц, но в этом году снега выпало так мало, что весна выдалась особенно грязной, пояснил он.

“Зима выдалась трудной, и это не зависит от количества снега, температура была как американские горки”, – сказал он.

С 1 апреля также вступают в силу сезонные ограничения на парковку, поэтому каждый, кто паркуется на улице, должен быть готов переставить машину для проведения регулярной уборки улиц.

Время и дни плановой уборки улиц зависят от улицы и района, поэтому лучше всего проверять знаки.

“Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и уберите свой автомобиль, чтобы избежать штрафных санкций”, – сказал Клиффорд Денис, бригадир по общественным работам в районе Виль-Мари.

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