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Новости Авторы Иммиграция с Александрой Мельниковой. Как получить ПМЖ через опыт работы няней или помощницей по дому?

Иммиграция с Александрой Мельниковой. Как получить ПМЖ через опыт работы няней или помощницей по дому?

Svitlana Matviyenko Апр 2, 2024 Авторы, Александра Мельникова, Выбор редакции, Иммиграция, Новости, Новости иммиграции Оставить комментарий 27 Просмотров

• В Канаде существует программа получения ПМЖ для нянечек и помощников по дому.
• Это очень полезная и сравнительная легкая программа получения ПМЖ для тех, у кого ограниченное знание языка и нет высшего образования, к тому же фактор возраста здесь будет скорее плюсом, чем минусом (чего нельзя сказать об остальных программах иммиграции).
• Будьте внимательны, на эту программу существуют квоты, но они не выбираются быстро

Для того, что иммигрировать по этой программе вам нужно:
• иметь 12 месяцев опыта работы на полный день в Канаде на принимающую семью (это минимум 30 часов в неделю) (тут вам пригодится открытое разрешение на работу)
• тест на знание английского языка на уровень 5 по всем категориям
• минимум 1 год после школьного образования
• контракт на постоянную работу от вашей семьи (есть требования по зарплате, проживать в принимающей семье не обязательно)
ВАЖНО: есть возможность подать на ПМЖ по этой программе без Канадского опыта работы, но места разбираются за несколько часов.

Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек и Саскачеван, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

info@skiimmigration.com

www.skiimmigration.com

438-878-7755

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