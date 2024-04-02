Иммиграция с Александрой Мельниковой. Как получить ПМЖ через опыт работы няней или помощницей по дому?

• В Канаде существует программа получения ПМЖ для нянечек и помощников по дому.

• Это очень полезная и сравнительная легкая программа получения ПМЖ для тех, у кого ограниченное знание языка и нет высшего образования, к тому же фактор возраста здесь будет скорее плюсом, чем минусом (чего нельзя сказать об остальных программах иммиграции).

• Будьте внимательны, на эту программу существуют квоты, но они не выбираются быстро

Для того, что иммигрировать по этой программе вам нужно:

• иметь 12 месяцев опыта работы на полный день в Канаде на принимающую семью (это минимум 30 часов в неделю) (тут вам пригодится открытое разрешение на работу)

• тест на знание английского языка на уровень 5 по всем категориям

• минимум 1 год после школьного образования

• контракт на постоянную работу от вашей семьи (есть требования по зарплате, проживать в принимающей семье не обязательно)

ВАЖНО: есть возможность подать на ПМЖ по этой программе без Канадского опыта работы, но места разбираются за несколько часов.

Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек и Саскачеван, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

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