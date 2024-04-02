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Новости Вот сколько снега выпадет в Монреале на этой неделе

Вот сколько снега выпадет в Монреале на этой неделе

Виктория Христова Апр 2, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Вот сколько снега выпадет в Монреале на этой неделе отключены 26 Просмотров

После продолжительной засушливой погоды в течение пасхальных выходных Юго-Западный Квебек готовится к снегопадам на этой неделе.

 

В среду в регионе начнется понижение температуры в наших краях. Из-за этого в течение дня облачность увеличится, возможно, пройдут небольшие дожди.

В Монреале ожидаются осадки в ночь со среды на четверг. Несмотря на то, что ожидается небольшой дождь, в городе может выпасть более 10 сантиметров осадков.

Окружающая среда и изменение климата Канада опубликовала специальное прогнозное заявление, в котором автомобилистам рекомендуется отложить любые поездки, не связанные с острой необходимостью.

В пятницу в Монреале снегопад сменится дождем, а в субботу утром ожидается еще несколько шквалов, но к полудню небо должно проясниться.

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