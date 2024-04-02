Квебекские таксисты требуют компенсации за аннулирование лицензий с появлением Uber

Во вторник начинается судебный процесс по коллективному иску, в котором таксисты обвиняют правительство Квебека в том, что оно привело к потере их разрешений, разрешив работу компании Uber, предоставляющей услуги совместного проезда, а затем отменив систему разрешений.

По словам участников коллективного иска, “халатность” правительства привела к экспроприации у владельцев разрешений на такси в районах, где Uber предлагал свои услуги. Причем, без справедливой и разумной компенсации.

Когда Uber начал свою деятельность в Квебеке в 2013 году, правительство разрешило ему работать, несмотря на то, что он не соответствовал существующим правилам перевозок. Это привело к снижению спроса на разрешения на такси и, как следствие, к падению их стоимости, утверждают истцы.

Они также утверждают, что действия правительства, в том числе внедрение в 2016 году пилотного проекта по легализации деятельности Uber в Квебеке, ускорили снижение стоимости их разрешений. Лицензии были окончательно отменены в рамках реформы индустрии такси в 2019 году.

По мнению истцов, реализуя свой пилотный проект по легализации деятельности Uber, правительство проявило халатность, действовало недобросовестно и намеренно привело к потере стоимости разрешений для водителей такси. Ранее правительство строго контролировало количество лицензий на такси в каждом городе провинции.

Например, в 2015 году Монреалю было выдано 4522 лицензии, а стоимость разрешений взлетела до небес, достигнув примерно 200 000 долларов. Когда Uber вышел на рынок, стоимость разрешений начала падать, поскольку новые водители не хотели раскошеливаться. В 2019 году правительство приняло закон, отменяющий систему разрешений и смягчающий другие правила.

Хотя правительство выплатило компенсацию владельцам разрешений, их адвокаты утверждают, что многие из них получали примерно на 150 000 долларов меньше рыночной стоимости до того, как Uber появился в провинции.

“Во многих случаях эти разрешения представляли собой самый важный финансовый актив владельцев, а также были их пенсионным планом и наследием, которое они планировали оставить своим детям”, – пояснила юридическая фирма Trudel Johnston & Lespérance, представляющая интересы таксистов.

Коллективный иск, поданный в 2018 году, требует компенсации, эквивалентной рыночной стоимости разрешения владельца такси до появления Uber в Квебеке в 2013 году, и штрафных санкций в размере 1000 долларов за каждого члена группы. В понедельник офис министра юстиции Саймона Джолин-Барретта отказался комментировать это дело, поскольку оно находится на рассмотрении суда.

Однако правительство уже заявило, что на него нельзя подать в суд за политические решения, и заявило, что утверждения, содержащиеся в коллективном иске, не являются конкретными.

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