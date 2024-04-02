В один из монреальских бизнесов брошено зажигательное устройство : имеется незначительный ущерб

Полиция Монреаля (SPVM) проводит расследование после того, как в коммерческое здание в районе Сен-Лоран было брошено зажигательное устройство.

Инцидент произошел в 3 часа ночи в компании по озеленению на улице Донахью, недалеко от Сент-Франсуа-роуд.

“Подозреваемые разбили витрину магазина, прежде чем бросить внутрь взрывное устройство, а затем скрылись на двух автомобилях”, – сообщила Вероник Дюбук, представитель полиции Монреаля.

“Взрывное устройство потухло само по себе, и ущерб предприятию незначителен”.

В 4:20 утра в полицию поступил звонок в службу 911 от кого-то, кто услышал вой сигнализации.

Дело передано в отдел по расследованию поджогов полиции Монреаля.

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