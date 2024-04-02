Национальный день признания “невидимой работы” в Квебеке – что за день такой?

Несколько групп призывают город Квебек признать официальный “Национальный день невидимой работы”, который будет проводиться каждый первый вторник апреля.

Этот день будет считаться не официальным выходным, а способом чествования людей, выполняющих “незаметную работу”. К таким работам относятся уход за детьми или престарелыми родителями, выполнение домашних обязанностей, приготовление пищи или выполнение функций сиделки, а также умственная нагрузка, такая как планирование и организация досуга беспомощных и престарелых людей.

“Эту незаметную работу чаще выполняют женщины, но мужчины также участвуют в данном процессе”, – сказала Лиз Курто, провинциальный президент Ассоциации министров образования и социальной деятельности (AFÉAS). Призыв к проведению “Национального дня невидимого труда” был впервые озвучен AFÉAS.

Учреждение дня признания – это не то же самое, что объявление его государственным праздником, и речь не идет о требовании вознаграждения, пояснил Курто.

“Это работа, которая заслуживает признания, и мы должны найти время, чтобы поговорить о ней, дать ей название”, – сказала она, добавив, что это “работа, которая должна восприниматься как должное, в ней нет ничего постыдного”.

“Эта работа, выполняемая преимущественно женщинами, и имеет большую ценность. Она освобождает правительство от экономического бремени, особенно за счет работы сиделок, и позволяет другим, часто мужчинам, работать больше положенного времени, в частности, благодаря уходу за детьми со стороны матерей”, – добавила Курто. “Важно ценить людей, которые выполняют невидимую работу, делая ее видимой”.

Требование о проведении национального дня стало предметом манифеста в поддержку этого дела, который поддержали 150 организаций и 2000 частных лиц. По словам Курто, на прошлой неделе оно было передано в канцелярию министра Квебека, ответственного за положение женщин, Мартине Байрон. “Мы ушли с этой встречи очень воодушевленными; мы думаем, что есть возможность добавить в наш календарь еще один важный день”, – сказала она, добавив, что чувствует себя “оптимистично”.

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