Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Национальный день признания “невидимой работы” в Квебеке – что за день такой?
пожилой человек

Национальный день признания “невидимой работы” в Квебеке – что за день такой?

Виктория Христова Апр 2, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Национальный день признания “невидимой работы” в Квебеке – что за день такой? отключены 23 Просмотров

Несколько групп призывают город Квебек признать официальный “Национальный день невидимой работы”, который будет проводиться каждый первый вторник апреля.

 

Этот день будет считаться не официальным выходным, а способом чествования людей, выполняющих “незаметную работу”. К таким работам относятся уход за детьми или престарелыми родителями, выполнение домашних обязанностей, приготовление пищи или выполнение функций сиделки, а также умственная нагрузка, такая как планирование и организация досуга беспомощных и престарелых людей.

“Эту незаметную работу чаще выполняют женщины, но мужчины также участвуют в данном процессе”, – сказала Лиз Курто, провинциальный президент Ассоциации министров образования и социальной деятельности (AFÉAS). Призыв к проведению “Национального дня невидимого труда” был впервые озвучен AFÉAS.

Учреждение дня признания – это не то же самое, что объявление его государственным праздником, и речь не идет о требовании вознаграждения, пояснил Курто.

“Это работа, которая заслуживает признания, и мы должны найти время, чтобы поговорить о ней, дать ей название”, – сказала она, добавив, что это  “работа, которая должна восприниматься как должное, в ней нет ничего постыдного”.

“Эта работа, выполняемая преимущественно женщинами, и имеет большую ценность. Она освобождает правительство от экономического бремени, особенно за счет работы сиделок, и позволяет другим, часто мужчинам, работать больше положенного времени, в частности, благодаря уходу за детьми со стороны матерей”, – добавила Курто. “Важно ценить людей, которые выполняют невидимую работу, делая ее видимой”.

Требование о проведении национального дня стало предметом манифеста в поддержку этого дела, который поддержали 150 организаций и 2000 частных лиц. По словам Курто, на прошлой неделе оно было передано в канцелярию министра Квебека, ответственного за положение женщин, Мартине Байрон. “Мы ушли с этой встречи очень воодушевленными; мы думаем, что есть возможность добавить в наш календарь еще один важный день”, – сказала она, добавив, что чувствует себя “оптимистично”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*