“Белые воротнички” Лонгея проводят еще четыре дня забастовки

На этой неделе белые воротнички Лонгея проводят вторую серию забастовочных дней. 1200 работников являются членами местного профсоюза Канадского союза государственных служащих (CUPE), входящего в Федерацию работников труда Квебека (FTQ).

В число таких работников входят технические специалисты, офисные служащие, профессионалы, охранники школьных переходов и работники бассейна, срок действия коллективного договора которых истек 1 января 2021 года. Власти города Лонгей предупредили, что их сервисный центр и административные здания будут закрыты из-за забастовки.

Ледовые катки и библиотеки также закрыты, но крытые бассейны остаются открытыми. “Белые воротнички” требуют таких же условий, какие предоставляются городским “синим воротничкам”, включая 10-процентное повышение заработной платы, а также четырехдневную рабочую неделю.

Профсоюз говорит, что рассматривает это как вопрос “внутренней справедливости”. Со своей стороны, город отрицает, что предлагает белым воротничкам меньшую зарплату, чем их коллегам. По данным профсоюза, на повестке дня также стоит вопрос о дистанционной работе и поощрении работников с крайне тяжелыми условиями труда.

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