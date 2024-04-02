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Новости Пожар на Кот-Сен-Люке вынудил 2 семьи покинуть свои дома
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Пожарная машина в Монреале. Фото из газеты Метро.

Пожар на Кот-Сен-Люке вынудил 2 семьи покинуть свои дома

Степан Артемьевский Апр 2, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Пожар на Кот-Сен-Люке вынудил 2 семьи покинуть свои дома отключены 24 Просмотров

В понедельник Красному Кресту пришлось приютить две семьи после пожара в квартире в высотном здании в Кот-Сен-Люке.

Две семьи, ближайшие соседи погорельцев, остались без крова, поскольку пожар сильно задел и их жилища.

По словам пожарных, возгорание начаось в 19:30 на 14-м этаже здания на Adalbert Avenue.

Пожар, возникший на кухне, был локализован в одном жилом помещении, но во второй квартире из-за воды, которой тушили возникший пожар, произошел значительный ущерб.

Сначала из здания были эвакуированы десятки семей. К 9:30 пожар был локализован. Лишь две семьи не смогли пока что вернуться в свое жилье.

Сообщений о пострадавших не поступало.

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