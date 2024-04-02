Пожар на Кот-Сен-Люке вынудил 2 семьи покинуть свои дома

Две семьи, ближайшие соседи погорельцев, остались без крова, поскольку пожар сильно задел и их жилища.
По словам пожарных, возгорание начаось в 19:30 на 14-м этаже здания на Adalbert Avenue.
Пожар, возникший на кухне, был локализован в одном жилом помещении, но во второй квартире из-за воды, которой тушили возникший пожар, произошел значительный ущерб.
Сначала из здания были эвакуированы десятки семей. К 9:30 пожар был локализован. Лишь две семьи не смогли пока что вернуться в свое жилье.
Сообщений о пострадавших не поступало.
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