BIXI в Монреале открывают новый весенний сезон

Монреальский сервис обмена велосипедами BIXI с радостью отмечает весну и объявляет, что во вторник днем он открывает более 60% своей сети, что является самым ранним началом сезона в истории велосипедов.

Услуга будет доступна по всему Монреалю, а также в Вестмаунте, Маунт-Ройяле, Восточном Монреале и Бушервиле. На этой неделе некоторые станции обмена также будут открыты в Лавале и Лонгей.

По состоянию на 8 апреля на острове Монреаль будет задействовано до 85 процентов сети.

Полная сеть будет запущена 15 апреля во всех городах, включая остров Монреаль, Лонгей, Лаваль, Бушервиль и Террбон.

Некоммерческая организация сообщила в пресс-релизе, опубликованном во вторник, что 2023 год стал для нее самым популярным за всю историю – более 576 000 пользователей. Это на 31% больше, чем в 2022 году.

И каждый четвертый житель Монреаля пользуется BIXI, сообщила Сильвия Морин, исполняющая обязанности президента BIXI Montreal, в данном пресс-релизе.

“BIXI уже 16 лет является частью повседневной жизни монреальцев, и его популярность неоспорима”, – заявила Софи Маузероль, член Исполнительного комитета города Монреаля, отвечающая за транспорт и мобильность, в пресс-релизе. – Предлагая простой, гибкий и экономичный способ обеспечения устойчивой мобильности, BIXI стала неотъемлемой частью транспортного предложения Монреаля”.

Она также сообщила, что в этом году город инвестирует в 1300 новых велосипедов и 32 новые станции, в результате чего общее количество велосипедов в сети превысит 11 000, в том числе 2620 электровелосипедов, распределенных между 934 станциями в восьми разных частях города.

Да, и кстати, предсезонные абонементы в настоящее время доступны за 96 долларов до 15 апреля, что на 3 доллара меньше, чем в прошлом году.

Во вторник компания BIXI Montreal провела пресс–конференцию, посвященную официальному открытию сезона 2024 года, – хотя прошлой зимой она впервые предложила круглогодичное обслуживание в рамках пилотного проекта, сохранив доступ к 150 станциям на ограниченной территории.

Было объявлено, что в ближайшие годы услуга обмена велосипедами будет действовать круглый год.

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