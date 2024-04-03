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Новости Полиция проводит расследование по факту обстрела дома в Ист-Энде Монреаля
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Полиция проводит расследование по факту обстрела дома в Ист-Энде Монреаля

Виктория Христова Апр 3, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Полиция проводит расследование по факту обстрела дома в Ист-Энде Монреаля отключены 23 Просмотров

Полиция Монреаля проводит расследование по факту того, что в доме в районе Мерсье-Хочелага-Мезоннев за ночь было произведено несколько выстрелов.

 

Около полудня в воскресенье в полицию поступил звонок в службу 911, в котором сообщалось о выстрелах в доме на улице Пьер-Тетро, недалеко от улицы Телье.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили многочисленные отверстия от пуль в доме и несколько гильз на земле.

Согласно предварительной информации, собранной полицией, выстрелы могли быть произведены около 2:20 ночи.

Представитель полиции сообщил, что ранее в воскресенье поступило несколько звонков в службу 911 об этих же выстрелах, которые слышали люди, живущие в соседних домах.

По словам полиции, никто не пострадал. Арестов произведено не было, но расследование продолжается.

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