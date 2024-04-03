Пуальевр требует встречи премьер-министров: на повестке дня цены на углерод

Поскольку премьер-министр крупнейшей провинции Канады предупредил, что политическое будущее Джастина Трюдо зависит от его потребительских цен на углерод, лидер федеральных консерваторов призвал премьер-министра созвать экстренное совещание со своими коллегами из провинций и территорий.

Вторник стал очередным днем нападок либералов на политику ценообразования на выбросы углекислого газа, несмотря на то, что Трюдо пытался привлечь внимание канадцев, объявив о новых миллиардных расходах на жилищное строительство. Премьер-министр Онтарио Дуг Форд, не стесняясь в выражениях, заявил, что цены на углерод должны снизиться – или это сделает Трюдо. А лидер консерваторов Пьер Пуальевр обрушил свою последнюю атаку в письме, в котором отметил повышение потребительских цен на углерод на 15 долларов за тонну, которое началось в понедельник.

Запланированное повышение добавило примерно на 3,3 цента больше к цене на выбросы углерода за литр бензина. Теперь за 50-литровый бак будет взиматься дополнительная плата в размере 8,80 долларов, что примерно на 1,65 доллара больше, чем раньше. Последний месяц лидер оппозиции провел, путешествуя по стране, в том числе присутствуя на митингах либералов и НДП в районе Большого Торонто, Атлантической Канаде и Британской Колумбии, где проходили митинги “против налогов”. Пуальевр обещает отказаться от этой политики, если он станет премьер-министром после следующих выборов.

Федеральные консерваторы уже давно выступают против взимания топливного сбора с потребителей, а также малого и среднего бизнеса. Трюдо выступил против утверждения Пуальевра о том, что цена на углерод усугубляет финансовые трудности семей. Он говорит, что критики, в том числе премьер-министры-консерваторы, преувеличивают влияние налога на топливо. Он также регулярно указывает на ежеквартальные скидки, которые семьи получают, чтобы компенсировать расходы. Выплаты наиболее щедры для семей с низким доходом.

В преддверии повышения с 1 апреля Трюдо отклонил призывы семи премьер-министров отменить его, в том числе единственного либерального премьера провинции Ньюфаундленд и Лабрадор Эндрю Фьюри. Форд заявил журналистам во вторник, что, хотя он боролся с этой политикой в течение многих лет, он считает, что для повышения налога нет худшего времени, чем нынешний кризис доступности. “Проблема номер один – это доступность жилья, бензина и продуктов питания по доступным ценам”, – добавил он.

Следующее федеральное голосование может состояться не позднее октября 2025 года. “Вы должны встретиться с премьер-министрами и выслушать их”, – написал Пуальевр в письме Трюдо, распространенном в социальных сетях во вторник днем. “Я прошу вас в течение шести недель после получения этого письма созвать экстренное совещание 14 первых министров Канады для обсуждения кризиса с налогом на выбросы углерода”, – сказал он. Он добавил: “В ходе этих обсуждений должна быть выражена ваша готовность разрешить провинциям отказаться от федерального налога на выбросы углерода и реализовать другие ответственные идеи по снижению выбросов без уплаты налогов”.

Фьюри также попросил Трюдо созвать экстренное совещание для обсуждения альтернативных вариантов. Представитель Трюдо заявил в своем заявлении во вторник, что каждая провинция и территория сотрудничали с Оттавой в установлении цен на выбросы углерода в 2016 году. Он сказал, что наряду с повышением цен на углерод увеличиваются и скидки. “Тем временем Пьер Пуальевр, который еще не представил никакого заслуживающего доверия плана по борьбе с изменением климата, лжет о том, как цена за загрязнение влияет на доступность, и хочет отменить ту же самую канадскую скидку на выбросы углерода, которая возвращает больше денег в карманы восьми из 10 канадцев”.

Премьер-министр сказал, что он открыт для того, чтобы премьер-министры выдвигали свои собственные идеи, но любое предложение должно соответствовать федеральным требованиям, когда речь идет о снижении выбросов парниковых газов. Трюдо заявил в понедельник, что семь премьер-министров, которые жаловались на эту политику, еще не представили подробных планов о том, как еще они могли бы сократить выбросы парниковых газов.

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