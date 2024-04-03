Канаде для создания фонда жилищной инфраструктуры потребуется участие провинций

Федеральное правительство запускает новый “Канадский фонд жилищной инфраструктуры” на 6 миллиардов долларов, предназначенный для ускорения строительства и модернизации ключевых компонентов, необходимых для поддержки строительства большего количества домов.

Премьер–министр Джастин Трюдо объявил о выделении средств во вторник вместе с министром жилищного строительства Шоном Фрейзером в Дартмуте – под звуки скандирования протестующих на заднем плане.

По данным Канцелярии премьер-министра (PMO), фонд выделит 1 миллиард долларов на “неотложные инфраструктурные нужды”, такие как улучшение систем очистки сточных вод, ливневых стоков и твердых бытовых отходов.

Оставшиеся 5 миллиардов долларов будут выделены для заключения соглашений с провинциями и территориями, которые еще предстоит согласовать.

Федеральное правительство потребует от провинций и территорий принять ряд мер, направленных на увеличение предложения жилья в Канаде, чтобы получить доступ к этому финансированию.

Среди требований:

Муниципалитеты должны разрешить строительство большего количества домов “среднего уровня”, таких как дуплексы, триплексы и таунхаусы;

Увеличение платы за застройку в муниципалитетах с населением более 300 000 человек должно быть приостановлено на три года;

Необходимо будет принять новые изменения в Национальный строительный кодекс, направленные на поддержку более доступных и экологичных вариантов жилья.

Что касается сроков этого нового финансирования, то у провинций будет время до 1 января 2025 года, чтобы заключить сделку с федеральным правительством, в то время как у территорий будет время до 1 апреля 2025 года.

“Если провинция или территория не заключат соглашение к соответствующему сроку, их финансирование будет передано в муниципальный бюджет”, – говорится в пресс-релизе PMO, сопровождающем заявление Трюдо.

Помимо этого нового фонда, Трюдо также намерен пополнить существующий “Фонд содействия строительству жилья” стоимостью 4 миллиарда долларов дополнительными 400 миллионами долларов, которые, по словам федеральных либералов, позволят большему числу муниципалитетов присоединиться к инициативе, направленной на сокращение бюрократических проволочек и ускорение нового строительства.

На сегодняшний день по всей Канаде подписано около 180 соглашений о строительстве более 750 000 новых домов. По оценкам либералов, дополнительное финансирование поможет ускорить строительство 12 000 новых домов в течение следующих трех лет.

“Вот как мы решим проблему нехватки жилья для канадцев. И вот как мы сделаем жизнь более справедливой для молодого поколения, которое чувствует, что отстает, потому что стоимость жилья слишком высока”, – сказал Трюдо. “Мы добились значительного прогресса в сокращении бюрократических проволочек, чтобы ускорить строительство сотен тысяч домов, но мы хотим работать еще быстрее”.

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