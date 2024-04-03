Пропалестинские сторонники проводят демонстрацию перед аэрокосмической компанией в Лонгее

Десятки пропалестинских демонстрантов собрались в Лонгей, на южном побережье Монреаля, рано утром во вторник, чтобы прервать работу Héroux-Devtek, международной аэрокосмической компании, которая проектирует, разрабатывает и производит шасси.

Группа нарушила повседневную работу завода компании на Тербер-стрит, заблокировав подъездные пути и доступ к главным дверям.

Согласно пресс-релизу Палестинского молодежного движения, цель акции – потребовать “прекращения торговли оружием Израилю”.

Демонстранты также заявили, что они также хотят “прекратить участие компании в программе F-35 Lockheed Martin, а также в сотрудничестве с Израилем и израильскими оккупационными силами”.

“Сотни тысяч людей по всей Канаде уже более пяти месяцев мобилизуются, чтобы остановить этот геноцид”, – сказала Сара Шами, представитель палестинского молодежного движения.

“Люди знают, что они не могут рассчитывать на то, что их правительства-соучастники предпримут значимые шаги по прекращению израильской оккупации Палестины, поэтому мы взяли дело в свои руки”.

Группа обещает еженедельные марши, бдения, митинги и другие акции, направленные на подрыв работы производителей оружия и экономики в целом, “пока Палестина не станет свободной”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.