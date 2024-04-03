Пропалестинские сторонники проводят демонстрацию перед аэрокосмической компанией в Лонгее

Группа нарушила повседневную работу завода компании на Тербер-стрит, заблокировав подъездные пути и доступ к главным дверям.
Согласно пресс-релизу Палестинского молодежного движения, цель акции – потребовать “прекращения торговли оружием Израилю”.
Демонстранты также заявили, что они также хотят “прекратить участие компании в программе F-35 Lockheed Martin, а также в сотрудничестве с Израилем и израильскими оккупационными силами”.
“Сотни тысяч людей по всей Канаде уже более пяти месяцев мобилизуются, чтобы остановить этот геноцид”, – сказала Сара Шами, представитель палестинского молодежного движения.
“Люди знают, что они не могут рассчитывать на то, что их правительства-соучастники предпримут значимые шаги по прекращению израильской оккупации Палестины, поэтому мы взяли дело в свои руки”.
Группа обещает еженедельные марши, бдения, митинги и другие акции, направленные на подрыв работы производителей оружия и экономики в целом, “пока Палестина не станет свободной”.
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