Водитель STM выгнал всех из автобуса после того, как один из пассажиров повысил на него голос

Пассажиры общественного транспорта Монреаля задаются вопросом, не зашел ли водитель STM слишком далеко после того, как он выгнал их всех из автобуса. Причина проста – один из пассажиров повысил голос на водителя за то, что тот пропустил остановку.

На видео, снятом другим пассажиром, запечатлен момент, когда водитель STM останавливает автобус, выходит из своей водительской кабинки и спорит с пассажиром. Затем мужчина приказывает всем выйти из автобуса. Пассажиры кажутся смущенными и расстроенными. Это совершенно не входило в их планы.

“Я не сдвинусь!. Он должен отвезти нас домой!”, – слышно, как кто-то говорит из салона автобуса. Когда пассажиры попытались получить объяснение, с чем связан такой нелепый приказ, водитель сказал им, что это произошло из-за поведения пассажира, который накричал на него.

“Я всего лишь водитель автобуса. На меня кричат, я водитель автобуса. Спасибо вам”, – слышны его слова на предоставленном видеоролике. Один за другим пассажиры были вынуждены выйти из салона автобуса. Среди них был и пожилой мужчина, пользующийся мобильным устройством – коляской для передвижения. Затем водитель уехал, оставив всех обалдевших пассажиров на обочине ждать другого автобуса.

Человек, снявший видео, пожелал остаться неизвестным, но попросил телеканал CTV News выяснить, разрешено ли водителям давать указания пассажирам выходить из автобуса. И вообще, насколько действия водителя правомерны в данной ситуации. Саймон Матхура, один из директоров Syndicat CA.OM.SC ., профсоюза водителей автобусов, сказал, что он представляет интересы более 8000 водителей автобусов в провинции и заметил, что его подопечные нынче имеют дело с более агрессивными пассажирами, чем когда-либо прежде.

“Мы, водители автобусов, уязвимы. Мы не знаем, кого возим”, – сказал он. “Когда ситуация обострилась, водитель, возможно, испугался, что его могут избить”. Матхура сказал, что профсоюз проводит расследование, но видеозапись подтверждает их призыв к созданию барьера между пассажирами и водителями.

“Мы просили STM установить кабины для защиты водителя именно по этой причине. И, вероятно, если бы водитель находился за кабиной, он бы продолжал движение, потому что чувствовал бы себя в безопасности”, – сказал Матхура. Он добавил, что это был нетрадиционный способ справиться с ситуацией, но “в данном случае мы считаем, что водитель действовал в лучших интересах, чтобы защитить всех”.

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