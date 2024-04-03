История русской матрешки

Сергиев Посад известен не только своей Лаврой – красивой, намоленной, величественной, но и нашей, до боли родной и знакомой, – матрёшкой!

История ее появления в России такова: однажды супруга Саввы Мамонтова поехала в Японию и привезла оттуда сувенир – старичка Фурукуму. Необычность этого сувенира заключалась в том, что старичок был с секретом: в нем пряталась вся его семья.

Разъёмная игрушка заинтересовала художника Сергея Малютина, друга семьи Мамонтовых, и он решил сделать нечто подобное, но уже в нашем, русском стиле.

Сделал. Но название так и не придумал. Принес ее в Абрамцево, в дом Мамонтовых. И на посиделках решили, что эта кукла – матрона, хранительница семьи и очага. Она олицетворяет собой семью, род. Так, рассуждая, не заметили, как в комнату вошла женщина из прислуги с подносом сладостей. «Ставь сюда, Матрёна!» – указал на стол Савва Иванович. Малютин просто расцвел! «Не Матрона, – Матрешка ей имя!»

На том и порешили! Вероятно, к великой радости женщины из прислуги. Так имя и упрочилось. И сегодня мы даже не представляем, что эту куклу можно называть как-то иначе.

Именно во время ее создания в среде аристократов стало модно коллекционировать народное творчество. Матрёшка пришлась весьма по вкусу. Идею подхватили профессиональные мастерские и даже кустари, обеспечивая множество интересных идей и насыщая рынок игрушками в русском стиле.

Изначально матрешек делали из семи кукол — ведь само слово «семья» расшифровывали именно как «семь я». Однако демографический кризис, похоже, ударил и по сувениру: сегодня допустимо, чтобы в матрешке было не менее трех кукол.

Самую многочисленную семью матрешек сделали в нижегородском Семенове. В метровой деревянной Матроне сидят 72 фигурки. А самая большая — 30-метровая матрешка — стоит на «перекрестке миров», в китайском городе Маньчжурия.

Эти куклы чаще всего изготавливаются из липы, березы или липы, которые обычно вырубаются примерно в апреле.

Кору с этих деревьев снимают и вытирают соком, чтобы предотвратить расщепление древесины. Затем бревна складываются в груды таким образом, чтобы воздух мог циркулировать в них и вокруг них в течение пары лет, пока они не будут достаточно выдержаны для использования в изготовлении кукол.

Каждая из русских матрешек в наборе создана из одного и того же блока дерева. Сначала нарезают самую маленькую фигурку, за которой следуют нижняя и верхняя половинки следующей самой большой куклы в указанном порядке. Очень важно удалить точное количество древесины с верхней половины, чтобы ее можно было разместить на нижней части. Этот процесс повторяется для каждой из оставшихся кукол и требует большого умения.

После этого фигурки очищаются с помощью клея и масла, чтобы помочь разгладить поверхность кукол. Это помогает создать красивую поверхность для рисования, которая менее склонна к образованию пятен и быстро сохнет.

А потом наступает черед художника-оформителя. Именно он придает уникальность и неповторимость каждой из матерешек, «вдувая» в нее жизнь и образ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.