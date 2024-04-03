Монреальская школа Giant Steps отмечает Всемирный день распространения информации об аутизме

Во вторник учащиеся школы Giant Steps в Монреале приняли участие в специальном параде, посвященном Всемирному дню распространения информации об аутизме.

Ежегодное мероприятие представляет собой передвижную музыкальную вечеринку, призывающую к повышению осведомленности об аутизме и интеграции в общество.

“Люди должны знать, что нужно привлекать наших детей и благодарить их за их таланты”, – сказала Стелла Тзинтис, чей 11-летний сын Билли страдает аутизмом.

“Он исключительный. Он звезда. Очень умный”, – сказала она. “Он просто сгусток огня, любви и позитивной энергии”.

Сыну Ирины Медейры Алексу скоро исполнится семь лет, и он тоже учится в школе Giant Steps, которая предлагает индивидуальное и целостное обучение с учетом конкретных потребностей своих учеников.

“Это мир. Это облегчение. Это значит знать, что ваш сын находится в месте, где о нем хорошо заботятся. Все методы лечения собраны в одном месте. И, знаете, на самом деле, это семья”, – сказала она.

“Люди, принадлежащие к спектру, – это просто люди, и у них есть чувства и мысли. Некоторые могут лучше выразить себя. Но на самом деле, если у вас есть хоть капля терпения, любая привязанность, которую вы можете испытывать к кому-либо из представителей этого спектра, это становится чем-то особенным”, – сказал президент школы Стивен Шнайдман.

Чтобы привлечь внимание общественности, Giant Steps проводит разъяснительную работу в Bell Centre, Монреальском симфоническом оркестре и совместно с полицией Монреаля.

“Существуют профилактические программы, позволяющие нашим детям оставаться в безопасности в современном обществе, потому что некоторые из них независимы, они пользуются общественным транспортом, и важно, чтобы они были осведомлены об окружающей обстановке”, – сказала Фатма Перейра из 44-го отделения полицейской службы Монреаля.

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