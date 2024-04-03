Вот почему полиция провинции Квебек надела красные бейсболки

Сотрудники полиции провинции Квебек начали применять своеобразную тактику давления на вышестоящие органы.

Сотрудники полиции провинции Квебек начали применять тактику давления на вышестоящие органы.

Но давление это весьма интересно и необычно теперь сотрудники Службы безопасности Квебека (SQ) носят красные фуражки, пытаясь договориться о новом контракте с Квебеком. И ситуация совсем не новогодне-праздничная, а как раз совсем наоборот.

Их контракт истек в марте 2022 года. Прошлой осенью их профсоюз заключил сделку, которая предусматривала повышение заработной платы на 21 процент в течение пяти лет, но официальные лица отклонили это предложение.

Профсоюз заявил, что его члены хотят повышения заработной платы на уровне других полицейских подразделений, и что за последние семь месяцев не было серьезных переговоров с правительством.

Красная бейсболка – сигнал. Сигнал того, что людей должны услышать, сесть с ними за стол переговоров и решить проблемные вопросы. Ведь в их руках – безопасность всех нас, всего нашего общества. Безопасность, за которую официалы не желают платить достойной зарплаты.

Неужели скоро красная бейсболка станет символом тревоги и безнадежности?

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