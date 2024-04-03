Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Вот почему полиция провинции Квебек надела красные бейсболки
Фото: montreal.ctvnews.ca

Вот почему полиция провинции Квебек надела красные бейсболки

Степан Артемьевский Апр 3, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Вот почему полиция провинции Квебек надела красные бейсболки отключены 17 Просмотров

Сотрудники полиции провинции Квебек начали применять своеобразную тактику давления на вышестоящие органы.

Сотрудники полиции провинции Квебек начали применять тактику давления на вышестоящие органы.

Но давление это весьма интересно и необычно теперь сотрудники Службы безопасности Квебека (SQ)  носят красные фуражки, пытаясь договориться о новом контракте с Квебеком. И ситуация совсем не новогодне-праздничная, а как раз совсем наоборот.

Их контракт истек в марте 2022 года. Прошлой осенью их профсоюз заключил сделку, которая предусматривала повышение заработной платы на 21 процент в течение пяти лет, но официальные лица отклонили это предложение.

Профсоюз заявил, что его члены хотят повышения заработной платы на уровне других полицейских подразделений, и что за последние семь месяцев не было серьезных переговоров с правительством.

Красная бейсболка – сигнал. Сигнал того, что людей должны услышать, сесть с ними за стол переговоров и решить проблемные вопросы. Ведь в их руках – безопасность всех нас, всего нашего общества. Безопасность, за которую официалы не желают платить достойной зарплаты.

Неужели скоро красная бейсболка станет символом тревоги и безнадежности?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*