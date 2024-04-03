Безумие в сфере недвижимости все еще захватывает покупателей.

Несмотря на рост процентных ставок и трудности с выплатой ипотеки для растущего числа домовладельцев, безумие в сфере недвижимости продолжается, и продавцы по-прежнему находятся в центре внимания.

Катрин Виссоннэт и ее супруг решили продать семейный дом, расположенный на южном берегу Монреаля, в Longueuil после того, как расстались. После обсуждения с их брокером стратегия заключалась в следующем: выставлять цену немного ниже рыночной, чтобы получать больше предложений и больше посещений.

«У нас было двенадцать визитов на выходных и пять предложений в воскресенье вечером по ценам, превышающим запрашиваемые. Риелтор разложил перед нами на столе все предложения, и мы выбрали лучшее. Остальным четверым пришлось отказать. Мы просили 525 000 долларов, а продали за 580 000 долларов», – говорит Катрин.

«Это все еще рынок продавцов. Мало продается домов в отличном состоянии . На рынке часто остаются либо владельцы, дома которых прокурены, и от них ужасно воняет, либо другие, в которых предстоит сделать много ремонтных работ», – говорит аналитик.

Ситуация не удивляет Марилу Коте, брокера по недвижимости на северном берегу Монреаля. «Я по-прежнему получаю несколько предложений на все, что я продаю. Я только что получила 13 предложений на дом в Лавале, у которого, тем не менее, есть небольшие проблемы. Он все равно будет продаваться по цене выше запрашиваемой моим клиентом. Люди говорили о сбалансированном рынке, но он по-прежнему остается рынком продавающих», – говорит она.

По ее словам, высокая стоимость аренды, среди прочего, помогает подтолкнуть людей к покупке недвижимости. Что касается покупателей, то даже самым состоятельным приходится затягивать пояса. Дэниел Кутюр и его супруга получают общую зарплату в 300 000 долларов, и им все равно придется пересмотреть свой образ жизни в сторону понижения после покупки своего коттеджа в Буашателе.

«Мы уже два года ищем отдельное жилье на одну семью. Поскольку рынок был горячим прошлой весной, мы решили подождать. Цены сейчас более стабильны, но стали еще выше, чем раньше»,-говорит он.

В конечном итоге они заплатили 562 000 долларов при запрашиваемой цене в 500 000 долларов. «Конечно, у нас есть средства, но из-за высоких процентных ставок расходы, такие как путешествия или отдых, придется отложить», – говорит он.

Согласно последним данным профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека, средняя цена дома на одну семью и квартиры в провинции по-прежнему растет, составляя 5% и 3% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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