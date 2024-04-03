Нигерийская семья в Монреале, которой угрожает депортация, получила отсрочку от министерства юстиции

Защитники семьи из Монреаля, выступающей против депортации в Нигерию, говорят, что они получили временное разрешение остаться в Канаде.

Член партии “Солидарность Квебека” Гийом Клише-Ривар заявил во вторник, что постановление о депортации Деборы Адегбойе, ее мужа и их детей, вступающее в силу 5 апреля, было отменено.

Клиш-Ривард, которая также является иммиграционным юристом, сообщила, что федеральные чиновники предоставили семье временный вид на жительство, который позволит им оставаться в стране, пока они будут подавать заявление на получение постоянного вида на жительство по гуманитарным соображениям.

Адегбойе и ее муж прибыли в Квебек в 2017 году из Нигерии со своим первым ребенком в качестве просителей убежища по ныне закрытой дороге Роксхэм-роуд. Семья бежала от того, что они назвали религиозным преследованием со стороны опасной нигерийской секты.

С начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года Адегбойе и ее муж работали санитарами, оказывая помощь уязвимым пациентам. В этот период у них родилось еще двое детей.

Представитель организации Welcome Collective, которая помогла организовать митинг в поддержку семьи на прошлой неделе, сказала, что Адегбойе и ее семья были рады возможности остаться в стране.

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