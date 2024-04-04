Квебек не исключает привлечения полезных ископаемых для производителей аккумуляторных батарей

Министр экономики и энергетики Квебека Пьер Фитцгиббон не исключает привлечения полезных ископаемых, таких как литий, для новых производителей аккумуляторных батарей.

На прошлой неделе Радио Канады сообщило, что правительство готово продать принадлежащие ему акции компании Nemaska Lithium, чтобы убедить Honda выбрать Квебек для строительства катодного завода.

“В мире мы наблюдаем поиск полезных ископаемых. Автомобильные компании, например, обеспокоены доступом к литию, графиту, натрию, фосфатам, никелю. Таким образом, несомненно, что в Квебеке у нас есть привилегия обладать этими ресурсами”, – объяснил министр сначала, добавив: “Как мы используем наши ресурсы для создания ценности здесь? Так что, если это предложение частичного использования для любого производителя, почему бы и нет?”

Компания Nemaska Lithium собирается открыть литиевую шахту Whabouchi mine на территории Ию-Истчи-Бэй-Джеймс на севере Квебека. У Nemaska Lithium также есть завод по производству лития в Беканкуре, и провинции принадлежит 50% акций компании.

Во время выступления во вторник Фитцгиббон поздравил свое правительство с “крупными инвестициями в сектор аккумуляторных батарей” с целью создания “интегрированного сектора”.

“Впервые в истории Квебека мы можем взять ресурсы, сохранить их здесь и создать богатство”, – сказал он. “Правительство уже объявило об инвестициях в размере 16 миллиардов долларов в сектор аккумуляторных батарей, “но я работаю с Investissement Québec над другими проектами”, – сказал Фитцгиббон.

Конференция министра была отложена из-за демонстрации профсоюзов. Прежде чем Фицгиббон вышел на сцену, несколько десятков демонстрантов шумно вошли в зал Дворца конгрессов, где проходило мероприятие.

Вооруженные мегафонами, свистками и музыкальными инструментами демонстранты, которые размахивали плакатами Профсоюза профессионалов правительства Квебека (SPGQ) и Конфедерации национальных синдикатов (CSN), оставались на месте почти 30 минут. Они подошли к столу, за которым сидел Фитцгиббон, и он покинул зал примерно на 15 минут. Полиция и сотрудники службы безопасности не вмешивались в происходящее, и в итоге демонстранты просто ушли.

Около 26 000 членов SPGQ все еще не достигли соглашения о новом контракте с Квебеком. В их число входят компьютерные аналитики, инспекторы, бухгалтеры и биологи.

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