Монреаль взимает “компенсационный” налог с освобожденных от уплаты налогов приютов

Как выяснила газета Montreal Gazette, город десятилетиями облагал налогом приюты для чрезвычайных ситуаций и временные жилые помещения, освобожденные от уплаты налогов.
Однако в этом году ежегодный компенсационный налог города даже превышает общую ставку налога на недвижимость, взимаемого с домовладельцев по всему острову Монреаль.
Напротив, такие города, как Лаваль и Лонгей, ничего не взимают с некоммерческих организаций, которые владеют зданиями, служащими убежищами и временным жильем, и которым Муниципальная комиссия Квебека (CMQ) предоставила освобождение от уплаты муниципальных налогов.
CMQ – это провинциальный орган, который определяет, может ли здание быть освобождено от уплаты налогов в соответствии с Законом Квебека о муниципальном налогообложении. Закон устанавливает узкие критерии в отношении освобождений. Например, постоянное некоммерческое жилье, даже для квебекцев с низким доходом, не подходит под эту категорию освобождений.
Но как Монреаль может облагать налогом некоммерческие организации, освобожденные от уплаты налогов?
Закон о муниципальном налогообложении позволяет муниципалитетам, если они того пожелают, взимать с освобожденных от налогов владельцев зданий “компенсацию” за неуплату налогов на недвижимость, которые помогают оплачивать вывоз мусора и другие муниципальные услуги.
Просто большинство муниципалитетов Квебека, похоже, предпочитают не взимать компенсацию со своих некоммерческих организаций, освобожденных от налогов.
Ставка компенсационного налога в Монреале составляет 0,50 доллара за 100 долларов муниципальной оценки здания, в то время как общая ставка городского налога в этом году составляет 0,4977 доллара за 100 долларов оценки.
Закон о муниципальном налогообложении предусматривает, что взимаемая компенсация не может превышать общую налоговую ставку муниципалитета, если общая налоговая ставка составляет менее 0,60 доллара за 100 долларов оценки, как это имеет место в Монреале.
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