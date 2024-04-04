Монреаль взимает “компенсационный” налог с освобожденных от уплаты налогов приютов

Монреаль собирается взимать с некоммерческих организаций, предоставляющих жилье бедным, специальный “компенсационный” налог на их здания, несмотря на то, что провинция освобождена от уплаты муниципальных налогов за предоставляемые услуги подобного рода.

Как выяснила газета Montreal Gazette, город десятилетиями облагал налогом приюты для чрезвычайных ситуаций и временные жилые помещения, освобожденные от уплаты налогов.

Однако в этом году ежегодный компенсационный налог города даже превышает общую ставку налога на недвижимость, взимаемого с домовладельцев по всему острову Монреаль.

Напротив, такие города, как Лаваль и Лонгей, ничего не взимают с некоммерческих организаций, которые владеют зданиями, служащими убежищами и временным жильем, и которым Муниципальная комиссия Квебека (CMQ) предоставила освобождение от уплаты муниципальных налогов.

CMQ – это провинциальный орган, который определяет, может ли здание быть освобождено от уплаты налогов в соответствии с Законом Квебека о муниципальном налогообложении. Закон устанавливает узкие критерии в отношении освобождений. Например, постоянное некоммерческое жилье, даже для квебекцев с низким доходом, не подходит под эту категорию освобождений.

Но как Монреаль может облагать налогом некоммерческие организации, освобожденные от уплаты налогов?

Закон о муниципальном налогообложении позволяет муниципалитетам, если они того пожелают, взимать с освобожденных от налогов владельцев зданий “компенсацию” за неуплату налогов на недвижимость, которые помогают оплачивать вывоз мусора и другие муниципальные услуги.

Просто большинство муниципалитетов Квебека, похоже, предпочитают не взимать компенсацию со своих некоммерческих организаций, освобожденных от налогов.

Ставка компенсационного налога в Монреале составляет 0,50 доллара за 100 долларов муниципальной оценки здания, в то время как общая ставка городского налога в этом году составляет 0,4977 доллара за 100 долларов оценки.

Закон о муниципальном налогообложении предусматривает, что взимаемая компенсация не может превышать общую налоговую ставку муниципалитета, если общая налоговая ставка составляет менее 0,60 доллара за 100 долларов оценки, как это имеет место в Монреале.

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