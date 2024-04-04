Магазин мороженого в Pierrefonds сильно пострадал в результате поджога

Сообщений о пострадавших не поступало, и поиски подозреваемых продолжаются.
Около 12:20 в службу спасения 911 поступило сообщение о пожаре в магазине мороженого Gauffres & Glaces, расположенном в торговом центре Centre Pierrefonds Plus на бульваре Пьерфон. недалеко от улицы Хамель.
Пожарные обнаружили, что витрина магазина была разбита, и воспламеняющиеся вещества были брошены внутрь магазина.
Пламя было быстро потушено, но магазину был нанесен серьезный ущерб.
Расследование было передано в отдел по расследованию поджогов полиции Монреаля, который изучит записи местных камер наблюдения, чтобы определить, как развивался инцидент.
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