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Новости Магазин мороженого в Pierrefonds сильно пострадал в результате поджога
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Пожарный автомобиль монреальских борцов с огнём. Фото с сайта монреальских пожарных.

Магазин мороженого в Pierrefonds сильно пострадал в результате поджога

Степан Артемьевский Апр 4, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Магазин мороженого в Pierrefonds сильно пострадал в результате поджога отключены 28 Просмотров

Полиция Монреаля сообщила, что магазин в торговом центре в Пиеррефонде был сильно поврежден рано утром в понедельник после того, как его пытались поджечь.

 

Сообщений о пострадавших не поступало, и поиски подозреваемых продолжаются.

Около 12:20 в службу спасения 911 поступило сообщение о пожаре в магазине мороженого Gauffres & Glaces, расположенном в торговом центре Centre Pierrefonds Plus на бульваре Пьерфон. недалеко от улицы Хамель.

Пожарные обнаружили, что витрина магазина была разбита, и воспламеняющиеся вещества были брошены внутрь магазина.

Пламя было быстро потушено, но магазину был нанесен серьезный ущерб.

Расследование было передано в отдел по расследованию поджогов полиции Монреаля, который изучит записи местных камер наблюдения, чтобы определить, как развивался инцидент.

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