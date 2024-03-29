Поклонение мощам Великой княгини Елизаветы Феодоровны – только два дня в Монреальском Соборе

Вторая неделя Великого Поста знаменуется замечательным православным событием в стенах Свято-Никольского Собора в Монреале.

По благословению Высокопреосвященнейшего Гавриила, Архиепископа Монреальского и Канадского, мощи Новомученицы, Великой Княгини Елизаветы Феодоровны, посетят Кафедральный Собор Святителя Николая.

Поклониться мощам можно будет в субботу, 30 марта 2024, во время Всенощного Бдения с 17:00 до 19:00. А также в воскресение, 31 марта 2024, во время Божественной Литургии с 09:30 до 12:00.

Великая княгиня Елизавета Феодоровна Романова родилась в семье Великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории.

В 1884 году она вышла замуж за Великого князя Сергея Александровича Романова, брата Российского императора Александра III. А 13 апреля 1891 года, в Лазареву субботу, через чин Миропомазания Елизавета Феодоровна перешла в Православие.

4 февраля 1905 года от взрыва бомбы революционера-террориста погиб Великий князь Сергей Александрович. В час тяжелого испытания Елизавета Феодоровна просила помощи и утешения у Бога. На третий день после гибели мужа Великая княгиня поехала в тюрьму к убийце, прося того раскаяться и молить Господа о прощении. 7 мая 1918 года Великую княгиню Елизавету Феодоровну арестовали. 18 июля вместе с сестрой Марфо-Мариинской Обители, инокиней Варварой и князьями императорской семьи дома Романовых, она была сброшена в шахту у Алапаевска.

Святая Елисавета (во крещении ее имя пишется именно так) помогает больным различными недугами, укрепляет в несении скорбей, даёт твердость в исповедании веры. Именно то, что так важно каждому из нас обрести в разные непростые моменты своей жизни. Ей также молятся в трудных родах, о помощи детям-сиротам.

В эти выходные Свято-Никольский Собор открыт для всех, желающий испросить благодати у мощей этой великой и невероятно скромной святой.

Собор находится по адресу: 422, St. Joseph Blvd. West, Montreal, Quebec H2V 2P5

«Радуйся, благоверная княгине Елисавето, преподобномученице достославная!»

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