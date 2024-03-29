Канадские ученые создали самую быструю камеру в мире

Ученые из Национального научно-исследовательского института Университета Квебека в Канаде разработали сверхбыструю камеру, способную делать снимки со скоростью до 156,3 триллионов кадров в секунду.

Потребительские камеры для замедленной съемки обычно выдают несколько сотен кадров в секунду, а профессиональные — до нескольких тысяч. Этого хватает, чтобы снять что-то повседневное и обычное — например, показать в замедленной съемке, как трескается стекло или вылетает пуля из пистолета. Для чего-то большего нужна техника посерьезнее.

Эта камера, названная Scarf («Фемтофотография в реальном времени с кодированной апертурой»), открывает новые возможности в физике, биологии, химии, материаловедении и разработке фармацевтических препаратов.

Она позволяет снимать самые быстрые процессы, такие как размагничивание металлических сплавов и механика ударных волн в живых клетках или материи.

Работа камеры основана на принципе разделения световых волн, где сенсор собирает информацию обо всех волнах, а затем она проходит через систему фокусирования, диафрагмирования и кодирования перед тем, как попасть в матрицу CCD.

До недавней модификации камера снимала намного медленнее — с частотой всего 10 триллионов FPS. Ждать от такой системы зрелищных роликов про лопающиеся шарики не стоит — ее придумали, чтобы снимать движение света для науки.

В конечном итоге, компьютер собирает всю собранную информацию и показывает готовые результаты.

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