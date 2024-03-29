Карлсен оценил потенциал Непомнящего в турнире претендентов 2024 года

16-й чемпион мира,сильнейший норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен оценил потенциал российского шахматиста Яна Непомнящего в предстоящем турнире претендентов 2024 года.

Ян не показал ничего особенного за последние несколько лет,если не считать его выступления в турнире претендентов. Не знаю,но учитывая, что он уже выиграл два этих турнира подряд, я думаю, что у него есть класс, чтобы быть в категории лучших претендентов. Думаю,он делает все возможное для этого турнира. Думаю,у него есть класс,чтобы стать топ-претендентом”,- сказал Карлсен в интервью Chess.com.

Турнир претендентов пройдет со 2 по 25 апреля в Торонто. Карлсен отказался от участия в турнире.

Я не думаю, что у Хикару есть лучший шанс стать чемпионом мира, чем сейчас. В последнее время Хикару довольно последовательно играет в классические шахматы.У него отличные шансы”,-цитирует Карлсена Chess.com.

В турнире претендентов, который пройдет в Торонто со 2 по 25 апреля 2024 года,участвуют Ян Непомнящий (Россия), Рамешбабу Прагнанда (Индия), Фабиано Каруана (США) и Ниджат Абасов (Азербайджан), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Хикару Накамура (США), Гукеш Домараджу(Индия) и Алиреза Фиружа(Франция).

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