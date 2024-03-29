Врачи предрекли Карлу III не более двух лет жизни из-за проблем с раком

Карл III проходит курс лечения от рака простаты. Королевская семья скрывает точную ситуацию и не делится подробностями.

Врачи, пожелавшие остаться неизвестными, полагают, что 74-летнему императору осталось всего два года..

Как пишет западная пресса, Карл III много лет ждал восхождения на престол. Заветная мечта сбылась в мае прошлого года. Король не мог себе представить, что через несколько месяцев врачи определят, что у него рак.

Хирурги прооперировали простату, но выяснилось, что опухоль поразила другой орган.. Ситуация, по мнению врачей, не очень вселяющая оптимизм. Однако этого оптимизма не теряет король. По крайней мере, чисто внешне.

Букингемский дворец призывает британцев верить в лучшее. В медицинских кругах говорят, что у Карла III рак поджелудочной железы. Прогноз, как озвучивает пресса, в его случае пессимистичный – максимум два года..

Император стал редко появляться на публике, но все важные встречи проводил сам. При этом он не посетил Вустерский собор, где отмечался День памяти. Он, по совету врачей, остался во дворце. Ведь они не позволяют ему заниматься какой-либо длительной активной публичной деятельностью.

В последнее время Карл III чаще общается со своим народом посредством видеообращений. А на последних фотографиях выглядит похудевшим и уставшим.

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