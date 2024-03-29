Ученые из Оксфордского университета назвали факторы риска ускоренного старения мозга.

Американские ученые проанализировали снимки головного мозга 40 тысяч добровольцев старше 45 лет. Они также изучили информацию об образе жизни испытуемых.
Таким образом, ученые выделили следующие факторы риска: кровяное давление, повышенный уровень холестерина, сахарный диабет, лишний вес и употребление алкоголя.
По словам ученых, курение, депрессия, загрязнение окружающей среды, проблемы со сном, плохое питание и низкие уровни физической активности также влияют на скорость старения мозга.
Тем временем специалисты из исследовательского института Сидарс-Синай в США обнаружили, что организм женщин обеспечивает им лучшую защиту от разрушения мозга при употреблении жирной пищи.
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