Ученые из Оксфордского университета назвали факторы риска ускоренного старения мозга.

В исследовании, опубликованном на страницах журнала Nature Communications (Nat Com), говорится, что самыми важными из списка являются сахарный диабет, загрязнение воздуха и употребление алкоголя.

Американские ученые проанализировали снимки головного мозга 40 тысяч добровольцев старше 45 лет. Они также изучили информацию об образе жизни испытуемых.

Таким образом, ученые выделили следующие факторы риска: кровяное давление, повышенный уровень холестерина, сахарный диабет, лишний вес и употребление алкоголя.

По словам ученых, курение, депрессия, загрязнение окружающей среды, проблемы со сном, плохое питание и низкие уровни физической активности также влияют на скорость старения мозга.

Тем временем специалисты из исследовательского института Сидарс-Синай в США обнаружили, что организм женщин обеспечивает им лучшую защиту от разрушения мозга при употреблении жирной пищи.

Гуляйте, ешьте здоровую пищу и избавляйтесь от пагубных привычек! Есть шанс прожить дольше и беспроблемнее!

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