Канадская молодежь чаще склонна отрицать Холокост

Молодежь в Канаде, по данным опроса, чаще высказывает сомнения о масштабах Холокоста, чем люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Исследование, проведенное компанией Leger по заказу Ассоциации канадских исследований (ACS) в феврале, показало, что число 18-24-летних, отказывающихся верить в полноту ужасов и масщтабов Холокоста, в два раза выше, чем у скептиков в возрасте от 25 до 34 лет, сообщает The Montreal Gazette.

Согласно опросу, 16% респондентов в возрасте от 16 до 24 лет заявили, что последствия Холокоста были преувеличены. Среди 25-34-летних скептицизм проявляют 8% опрошенных, в то время как у людей старше 65 лет этот процент составил всего 2%.

Несмотря на данные отрицания, ACS подчеркнула, что не говорится о полном отрицании уничтожения евреев. Президент ACS Джек Джедваб объяснил, что они не используют слово “отрицание”, поскольку это не означает, что молодежь считает, что Холокоста вообще не было. Скорее, они преуменьшают его значение или рассматривают его как несущественное событие, подвергая сомнению его масштабы или другие аспекты.

Опрос также выявил связь между отрицанием Холокоста и поддержкой Хамаса. Среди тех, кто не сомневается в масштабах Холокоста, 74% высказали положительное отношение к канадским евреям, в то время как среди скептиков этот процент составил 47,1%.

Заметно также, что среди скептиков 27,1% поддерживают действия Хамаса, тогда как среди верящих в масштабы Холокоста таких всего 9,5%.

Было опрошено 1590 канадских граждан в период с 23 по 26 февраля.

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