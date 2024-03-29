Жертвы насилия устроили демонстрацию против католической церкви в Квебеке

Жертвы сексуального насилия организовали демонстрацию протеста против католической церкви в Квебеке.

26 марта жертвы сексуального насилия провели марш протеста, направленный против священнослужителей и их сторонников, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и поддержать других, пострадавших от насильников внутри церкви. UCA News сообщает, что данная акция была запланирована и проведена 28 марта.

В 2022 году более 140 человек подали коллективный иск против архиепископии Квебека в Канаде, утверждая, что попали под сексуальное насилие со стороны более 100 священников и сотрудников епархии.

Среди обвиняемых находятся высокопоставленные представители архиепархии, включая кардинала Жеральда Сиприена Лакруа, близкого советника папы римского Франциска, и кардинала Марка Уэлле, который ранее считался претендентом на пост Понтифика. Оба прелата отрицают указанные обвинения.

Участники марша, в основном пожилого возраста, установили кресты перед городской базиликой Нотр-Дам, символизируя жертв насилия.

Одна из женщин, принимавших участие в марше, поделилась своей историей, но просила оставаться анонимной.

Она рассказала, что стала жертвой насилия, но до последнего момента не решалась присоединиться к маршу из-за страха и потому, что “такие события возвращают все последствия, которые эта жизненная ситуация повлекла за собой”.

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