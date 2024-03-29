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Новости Байдена пригласили в конгресс для дачи показаний о бизнесе его семьи
Джо Байден

Байдена пригласили в конгресс для дачи показаний о бизнесе его семьи

Виктория Христова Мар 29, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Байдена пригласили в конгресс для дачи показаний о бизнесе его семьи отключены 34 Просмотров

Глава комитета по надзору палаты представителей, Джеймс Комер, пригласил президента США, Джо Байдена, для предоставления показаний о деловых операциях его семьи.

 

Это приглашение было опубликовано в социальной сети и вызвано заметным расхождением между публичными заявлениями Байдена и собранными комитетом доказательствами.

Также оно было инициировано из-за препятствий, возникших со стороны Белого дома. Комер указал на интерес американской общественности и пригласил Байдена ответить на вопросы конгрессменов непосредственно.

Добавим, что из анализа международных источников комитет установил, что на счета Байдена, его семьи и деловых партнеров поступило 24 миллиона долларов.

Напомним, что с начала 2023 года комитет проводит расследование, касающееся финансовой деятельности Джо Байдена и его семьи.

Особое внимание уделяется иностранным финансовым операциям его сына и брата.

На данный момент правонарушений со стороны президента США не обнаружено.

Что суммет объяснить президент США? Ждем репортажей.

 

 

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