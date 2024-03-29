Байдена пригласили в конгресс для дачи показаний о бизнесе его семьи

Это приглашение было опубликовано в социальной сети и вызвано заметным расхождением между публичными заявлениями Байдена и собранными комитетом доказательствами.
Также оно было инициировано из-за препятствий, возникших со стороны Белого дома. Комер указал на интерес американской общественности и пригласил Байдена ответить на вопросы конгрессменов непосредственно.
Добавим, что из анализа международных источников комитет установил, что на счета Байдена, его семьи и деловых партнеров поступило 24 миллиона долларов.
Напомним, что с начала 2023 года комитет проводит расследование, касающееся финансовой деятельности Джо Байдена и его семьи.
Особое внимание уделяется иностранным финансовым операциям его сына и брата.
На данный момент правонарушений со стороны президента США не обнаружено.
Что суммет объяснить президент США? Ждем репортажей.
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