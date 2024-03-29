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Новости Канада исчерпала свои запасы военной помощи для Украины

Канада исчерпала свои запасы военной помощи для Украины

Степан Артемьевский Мар 29, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада исчерпала свои запасы военной помощи для Украины отключены 42 Просмотров

Министр обороны Канады, выступая по поводу поставок вооружений Украине, заявил, что их страна “опустошила кладовку”.

 

Билл Блэр отметил, что у Канады больше нет артиллерийских снарядов и зенитных ракет, которые можно было бы передать.

Он сообщил, что была достигнута договоренность о закупке украинских дронов и передаче их Вооруженным силам Украины.

Однако министр отметил, что помехой в оказании поддержки Украине стала канадская бюрократия. Блэр предположил, что на восстановление промышленной базы Канады уйдет как минимум два года.

Военные источники сообщают, что канадские генералы заинтересованы в продолжении помощи Киеву, но имеют опасения, что переданное вооружение может не быть восполнено.

Председатель Финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев недавно заявил, что в случае отсутствия финансовой помощи от США, Киеву хватит денег всего на несколько месяцев.

Однако эксперты более пессимистично оценивают ситуацию. Согласно их прогнозам, мартовская помощь в размере около 7 миллиардов долларов от МВФ, ЕС и Канады вряд ли обеспечит стране комфорт более чем на два месяца.

 

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