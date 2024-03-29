Канада исчерпала свои запасы военной помощи для Украины

Билл Блэр отметил, что у Канады больше нет артиллерийских снарядов и зенитных ракет, которые можно было бы передать.
Он сообщил, что была достигнута договоренность о закупке украинских дронов и передаче их Вооруженным силам Украины.
Однако министр отметил, что помехой в оказании поддержки Украине стала канадская бюрократия. Блэр предположил, что на восстановление промышленной базы Канады уйдет как минимум два года.
Военные источники сообщают, что канадские генералы заинтересованы в продолжении помощи Киеву, но имеют опасения, что переданное вооружение может не быть восполнено.
Председатель Финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев недавно заявил, что в случае отсутствия финансовой помощи от США, Киеву хватит денег всего на несколько месяцев.
Однако эксперты более пессимистично оценивают ситуацию. Согласно их прогнозам, мартовская помощь в размере около 7 миллиардов долларов от МВФ, ЕС и Канады вряд ли обеспечит стране комфорт более чем на два месяца.
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