Десятки посещений, множество предложений и значительный ажиотаж на рынке кондоминиумов

«В настоящее время все снова стало таким, каким было во время пандемии: часто восемь или девять человек делают предложение одновременно, и оно заканчивается завышенной ценой продажи», – объясняет Ханс Тремблей, брокер по недвижимости в регионе Квебек.

По словам директора агентства недвижимости Дженнифер Иган, крупные завышения цен на 20 000-30 000 долларов сверх заявленной цены «не редкость» на рынке кондоминиумов старой столицы в 2024 году. Некоторые покупатели даже рискуют не запрашивать проверку, чтобы увеличить свои шансы.

Согласно ежемесячному отчету профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), количество выставляемых на продажу кондоминиумов упало на 9% в феврале 2024 года по сравнению с той же датой прошлого года. По мнению Симона Лафреньера из Via Capital, предложение, ограниченное «тремя или четырьмя вариантами, доступными покупателю”, позволяет продавцам контролировать цену. Его коллега, Ханс Трембле, лично считает, что нехватка недорогих двухкомнатных квартир способствует ажиотажу в кондоминиумах.

“Обычно люди идут в двухквартирный дом, чтобы вернуться на рынок недвижимости. Эти первые покупатели начинают с кондоминиума. Это случилось у меня с несколькими клиентами, которые искали отдельный дом, чтобы в конечном итоге выбрать квартиру в краткосрочной перспективе. Это позволяет иметь что-то, когда через несколько лет они захотят переехать в другой дом», – продолжает г-н Трембле. Лучше небольшое, но свое, чем платить деньги за то, что никогда не станет твоим.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.