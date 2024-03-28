Трюдо заявил, что Канада укрепляет кибербезопасность, как и ее союзники

Власти Канады, также как и их союзники, активно работают над укреплением кибербезопасности страны и сотрудничают со своими партнерами в этой области.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время своего визита в Ванкувер, провинцию Британская Колумбия. Трансляция его выступления была показана национальными телеканалами.

В своем заявлении Трюдо также отметил, что Канада активно сотрудничает с партнерами в рамках разведывательного альянса Five Eyes, в который входят Австралия, Великобритания, Новая Зеландия и США.

Примечательно, что санкции, введенные Великобританией и США против определенных китайских компаний и граждан по подозрению в киберпреступлениях, были объявлены в то время, когда премьер-министр делал свое заявление.

В ответ на вопрос о том, почему Канада пока не ввела аналогичные санкции, Трюдо ответил, что они также принимают конкретные меры для борьбы с предполагаемыми кибератаками со стороны КНР и для повышения устойчивости и надежности системы кибербезопасности.

Он также подчеркнул, что сотрудничество Канады с партнерами в рамках альянса Five Eyes позволяет им эффективно противостоять угрозам в данной сфере.

Недавно США совместно с Великобританией добавили в санкционный список научно-технологическую компанию “Ухань Сяожуйчжи” и нескольких китайских граждан, включая Жао Гуанцзуна и Ни Гаобиня, которых якобы связывают с хакерской группировкой APT31.

Власти США обвиняют этих лиц и компанию в сговоре с целью совершения киберпреступлений, представляющих угрозу для безопасности США.

Ранее телеканал CBC сообщил, что лица, фигурирующие в списках санкций Великобритании и США, предположительно совершали кибератаки и на территории Канады.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.