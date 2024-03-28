Представитель ООН: “Есть основания полагать, что Израиль совершает геноцид в Газе”

В соответствии с заявлением специального докладчика ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях, Франчески Альбанез, существуют серьезные основания полагать, что Израиль может совершать геноцид в отношении палестинцев.

Франческа Альбанез выступила перед журналистами в Женеве 27 марта и убедительно озвучила свои аргументы.

Она указала на три факта, которые, по ее мнению, приводят к выводу о совершении Израилем преступления геноцида: массовые убийства, которым подвергаются представители палестинцев; применение физического и психологического насилия в отношении данной группы; создание непригодных для жизни условий для палестинцев. Альбанез отметила, что различные заявления официальных лиц Израиля подтверждают эти предположения. Кроме того, она сообщила о получении угроз и оказываемом на нее давлении из-за своей работы.

Стоит напомнить, что 27 марта более 130 британских парламентариев призвали запретить продажу оружия Израилю из-за его игнорирования резолюции Совета безопасности ООН, принятой на этой неделе. В резолюции призывается все стороны принять на себя обязательства по прекращению огня во время Рамадан.

Как пример, Канада на прошлой неделе объявила о прекращении экспорта оружия в Израиль. Подписанное письмо, которое координировала депутат от Лейбористской партии Зара Султана, подписали 107 депутатов Палаты общин и 27 членов Палаты лордов.

Важно отметить, что 25 марта Совет безопасности ООН принял ключевую резолюцию, требующую мгновенного прекращения военных действий в Газе в период священного месяца Рамадан, с целью достижения длительного и устойчивого перемирия.

Министр обороны Израиля, Йоав Галант, заявил, что военные действия в Газе не могут быть приостановлены без освобождения заложников, несмотря на резолюцию Совета безопасности ООН, требующую прекратить огонь.

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