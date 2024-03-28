В туркменском ВУЗе прошла встреча с монреальским профессором

Мартовский день в Туркменском государственном университете имени Махтумкули ознаменовался встречей студентов журналистских факультетов с известным профессором из Монреаля.

Неожиданный, но долгожданный гость оказался доктором Джавадом Моттаги, преподавателем факультета международных отношений и сотрудничества Высшей бизнес-школы в HEC Montreal. Новость об этом интересном событии передало интернет-издание “Türkmenistan Habarlar Portaly”.

На своей лекции профессор Моттаги поднял вопрос о значимости СМИ в наши дни, объяснив эффективные методы сочетания традиционных национальных стилей изложения информации с международными тенденциями.

После этого состоялась живая дискуссия “вопрос-ответ”, где студенты получили возможность задать эксперту свои интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы.

В заключение мероприятия гость из Канады выразил свою любовь к Туркменистану и его богатой культуре. Он отметил, что неоднократно посещал эту прекрасную страну ранее, даже занимая должность генерального секретаря Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза.

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