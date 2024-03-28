Выигравшую для Канады чемпионат мира фигуристку могут не пустить на Олимпиаду

Один из главных моментов на прошедшем чемпионате мира в Монреале — победа 40-летней Деанны Стеллато-Дудек.

Для местных зрителей ее успех был важнее даже, чем успехи американского одиночника российского происхождения, Ильи Малинина. На победу Деанны отреагировал даже премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который поздравил спортсменку в социальных сетях.

Но федерация фигурного катания Канады обратилась к Трюдо с вопросом о канадском гражданстве для Стеллато-Дудек. На данный момент фигуристка выступает без паспорта, что может помешать ей участвовать на Олимпийских играх.

«Поздравляю наших новых чемпионов мира, историческое золото на домашнем льду!» — написал в социальной сети премьер-министр Канады Джастин Трюдо сразу после победы Деанны Стеллато-Дудек и Максима Дешама на чемпионате мира в Монреале.

Но он был ошарашен, когда получил вопрос от официального аккаунта Skate Canada о делах с получением гражданства. Дело в том, что Деанна является американкой и начала выступать за Канаду только в 2019 году. Она до сих пор не получила официального гражданства нашей страны.

Согласно правилам Международного союза конькобежцев, спортсмены могут выступать за новую страну, не меняя фактического гражданства, если выполняют определенные условия. Но в парном катании и танцах требуется наличие гражданства у одного из партнеров, в то время как в одиночном катании нет таких ограничений.

Федерация фигурного катания Канады интересуется у премьер-министра о ходе процесса натурализации Стеллато-Дудек. Трюдо, в отличие от глав многих стран, не может выдать официальный паспорт фигуристке одним указом.

Канада приветствует открытую политику миграции, но все же ограничена бюрократией, и даже самому высокопоставленному чиновнику не разрешается решать вопросы гражданства по своему усмотрению.

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