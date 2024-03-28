Канадский университет восстанавливает работу после ИБ-инцидента

После кибератаки, которая повлекла за собой сбои в инфраструктуре, государственный исследовательский университет в Канаде восстанавливает свою работу.

Инцидент произошел несколько дней назад и повлиял на 9 тысяч первокурсников, которые в тот момент уже начали свои занятия.

Университет принял меры, чтобы обезопасить свою инфраструктуру и предотвратить дальнейшие последствия подобных атак. План немедленного реагирования включал остановку сервисов, предназначенных для студентов и преподавателей. В результате этих действий, университет возобновил свою работу уже вчера.

Очные занятия для студентов университета и колледжей были возобновлены через день после кибератаки. Однако, онлайн-курсы, управляемые через учебную платформу Nexus, остаются на паузе. Кроме того, сбой затронул среднюю школу на базе исследовательского университета, где учатся школьники 9-12 классов.

Учебное заведение разместило объявление об инциденте и плане действий на своем сайте. Всем студентам и сотрудникам было рекомендовано быть осторожными и использовать альтернативные ресурсы до полного восстановления систем.

Временно не работает Wi-Fi в кампусах, проблемы с авторизацией и доступом к электронной почте. Для доступа в интернет установлена временная сеть. Студентов и преподавателей также попросили оставаться авторизованными на своих устройствах или сообщить альтернативные электронные адреса. Работающим сотрудникам рекомендовано работать удаленно, если это возможно.

Университет классифицирует происшествие как “киберинцидент”, а не “кибератаку”. Несмотря на проблемы и сбои в работе, учебное заведение активно восстанавливает свои сервисы и максимально минимизирует воздействие инцидента на академическую деятельность.

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