Хакеры не оставляют Канаду в покое

Канадский розничный дискаунтер Giant Tiger объявил о кибератаке на свои системы, в результате которой была изъята некоторая контактная информация клиентов.

По сообщению представителя сети из Оттавы, точные детали атаки и хакера не разглашаются, однако Giant Tiger подтвердил, что использует стороннюю компанию для управления коммуникацией и взаимодействием с клиентами.

Инцидент был замечен впервые 4 марта, и к 15 марта компания пришла к выводу, что информация клиентов была затронута из-за кибератаки. В связи с этим Giant Tiger активно связывается с клиентами и рекомендует проявлять осторожность при проверке электронной почты и получении телефонных звонков.

Компания подчеркивает, что различные группы клиентов были затронуты по-разному. Некоторые клиенты только подписаны на электронные рассылки, поэтому утекли только их имена и адреса электронной почты.

Участники программы лояльности, в свою очередь, засветили свои имена, адреса электронной почты и номера телефонов, а также информацию о самовывозе или адресах при онлайн-заказах. Точные цифры пострадавших клиентов не разглашаются.

Компания заявляет, что никакая платежная информация или пароли не были засвечены, и их системы и приложения остались неповрежденными. Giant Tiger также привлекла кибербезопасных экспертов для проведения независимого расследования.

Giant Tiger является третьей по величине сетью дисконтных магазинов в Канаде, с 260 торговыми точками и 10 тыс. сотрудников.

Это последняя организация в Канаде, пострадавшая от кибератак. За последние два года хакеры атаковали сеть книжных магазинов Indigo Books & Music, алкогольную сеть LCBO, правительство Новой Шотландии, публичную библиотеку Торонто, а также города Гамильтон и Хантсвилл в провинции Онтарио.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.