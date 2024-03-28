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Новости Байден сделал странное заявление после обрушения моста в Балтиморе
Фото: oko-planet.su

Байден сделал странное заявление после обрушения моста в Балтиморе

Виктория Христова Мар 28, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Байден сделал странное заявление после обрушения моста в Балтиморе отключены 99 Просмотров

Президент США Джо Байден вызвал недоумение своими комментариями, следующими за обрушением моста в Балтиморе.

Как сообщает газета “Express”, эти заявления о поездке по мосту на поезде кажутся необычными, учитывая, что застройка не предусматривает железнодорожного участка.

“Вчера Джо Байден допустил очередную оплошность, открыто говоря о проломе моста в Балтиморе… Он заявил, что много раз проезжал по нему в рамках рабочего пути, как на автомобиле, так и на поезде”, – отмечается в публикации.

Статья дополняет, что обрушившийся мост никогда не опирался на железнодорожную инфраструктуру. Главу Белого Дома обвинили в попытке привлечь внимание с помощью последней трагедии в США в своих политических целях.

Автомобильный мост Key Bridge в Балтиморе, Мэриленд, обрушился после столкновения судна утром во вторник. Как заявили местная полиция и губернатор, не было никаких доказательств, подтверждающих версию о теракте, произошедшее считают несчастным случаем.

По данным издания Daily Mail, грузовое судно Dali, плававшее под сингапурским флагом, следовало из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка. О количестве жертв и серьезно пострадавших в результате этого происшествия среди экипажа из 22 человек, преимущественно граждан Индии, не сообщается.

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